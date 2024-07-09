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В Петербурге двухлетний ребенок выпал из окна поликлиники

В Петербурге двухлетний мальчик выпал из окна поликлиники

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FotograFFF/Shutterstock

В Санкт-Петербурге визит в поликлинику закончился для двухлетнего пациента госпитализацией — ребенок случайно выпал из окна. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Василеостровском районе города 8 июля. Мальчик пришел вместе с матерью в поликлинику на улице Кораблестроителей. Пока родительница отвлеклась, ребенок вылез в окно на лестнице между вторым и третьим этажами и выпал на козырек здания. Пострадавшего на скорой забрали в детскую больницу Святой Марии Магдалина. Ему диагностировали перелом затылочной кости. Мальчик находится в реанимации.

В обстоятельствах случившегося разбирается полиция.

До этого в Петербурге четырехлетний ребенок упал с восьмого этажа и чудом выжил. Врачи диагностировали у него разрыв селезенки, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, закрытую травму груди и другие повреждения.

Ранее в Новороссийске ребенок выбрался на карниз, пока мать спала.

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