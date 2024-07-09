В Москве эвакуировали общежитие МГУ

Эвакуация начата из-за возгорания в общежитии Московского государственного университета (МГУ) на проспекте Вернадского в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Отмечается, что пожар произошел на девятом этаже здания. Из окна шел черный дым, жителей эвакуировали.

К настоящему времени огонь ликвидирован. Возгорание происходило в одной из комнат общежития.

Информации о возможных пострадавших не приводится.

В конце июня сообщалось, что пожар произошел в школе №2 имени В.П. Тихонова в Саратове. К тушению привлекли семь единиц основной и специальной пожарной техники, 30 человек личного состава МЧС России.

До этого в ночь на 29 июня в общежитии в подмосковной Балашихе произошел пожар. СК назвал причиной неосторожное обращение с огнем при курении.

Известно, что в пострадавшем от огня общежитии проживали трудовые мигранты, и там не было систем пожаротушения. Здание было сдано в эксплуатацию еще в 1949 году.

Ранее подросток спас младшего брата и вывел друга из горящей квартиры в Амурской области.