Развожаев рассказал о состоянии пострадавших после удара ВСУ по Севастополю

В больницах Севастополя после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) остаются пять пациентов, все дети выписаны домой. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что на лечение в московские больницы были направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых.

Сейчас в медицинских учреждениях столицы 9 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, один пациент в состоянии легкой степени тяжести.

Пострадавшие лечатся в Боткинской больнице, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, в Национальном медико-хирургическом центре имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и других клиниках.

Вооруженные силы Украины 23 июня выпустили в сторону Севастополя пять американских ракет ATACMS, оснащенных кассетными боевыми частями. В министерстве обороны РФ рассказали, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре снаряда. Оставшаяся ракета взорвалась в воздухе, из-за чего ранения различной степени тяжести получили 153 человека.

Ранее сообщалось, что уничтоженные ВС РФ установки HIMARS использовались для удара по Севастополю.