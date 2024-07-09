Аэропорты Астрахани и Волгограда вернулись к обычному режиму работы

Ограничения на работу аэропортов Астрахани и Волгограда сняли спустя час. Об этом сообщили в Росавиации.

В ведомстве пояснили, что ограничения нужны были для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

По данным Росавиации, за время действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» два воздушных судна, которые летели в Волгоград.

Утром 8 июля в аэропортах Волгограда и Астрахани ограничили прием и отправку самолетов после атаки беспилотников на регионы. Незадолго до этого на территории Волгоградской области предотвратили атаку дронов. В результате падения обломков произошло возгорание подстанции в городе Фролово и нефтебазы в Калаче-на-Дону.

В ночь на 7 июля несколько дронов атаковали Воронежскую область, обломки упали на склад со взрывоопасным содержимым. По некоторым данным, речь идет о хранилище боеприпасов. Там начались непрекращающиеся взрывы, власти объявили ЧС и была проведена эвакуация жителей соседних районов. По словам местных, в пострадавшем районе «творилась жуть» и был слышен «страшный грохот».

Ранее Минтранс поручил усилить меры по защите 50 аэропортов РФ от атак беспилотников.