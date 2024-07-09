Емкости с бензином горят на нефтебазе в Волгоградской области после атаки дрона

Пострадавших в результате атаки беспилотника на нефтебазу в Калаче-на-Дону в Волгоградской области нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону, передает ТАСС.

В министерстве рассказали, что на территории частной нефтебазы после атаки БПЛА горят емкости с бензином. Пожарные подразделения Суровикинского пожарно-спасательного гарнизона работают по повышенному рангу, добавили в МЧС.

До этого на территории Волгоградской области силами РЭБ и ПВО была предотвращена атака беспилотников. В результате падения обломков произошло возгорание подстанции в городе Фролово и нефтебазы в Калаче-на-Дону.

Telegram-канал Shot писал, что первые взрывы произошли в Калаче-на-Дону в районе 4 утра. После этого начался пожар в районе нефтебазы, черный столб дыма был виден из разных районов города.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.