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Емкости с бензином горят на нефтебазе в Волгоградской области после атаки дрона

МЧС: при атаке беспилотника на нефтебазу в Калаче-на-Дону никто не пострадал

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Телеграм-канал «Барахолка. Калач-на-Дону»

Пострадавших в результате атаки беспилотника на нефтебазу в Калаче-на-Дону в Волгоградской области нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону, передает ТАСС.

В министерстве рассказали, что на территории частной нефтебазы после атаки БПЛА горят емкости с бензином. Пожарные подразделения Суровикинского пожарно-спасательного гарнизона работают по повышенному рангу, добавили в МЧС.

До этого на территории Волгоградской области силами РЭБ и ПВО была предотвращена атака беспилотников. В результате падения обломков произошло возгорание подстанции в городе Фролово и нефтебазы в Калаче-на-Дону.

Telegram-канал Shot писал, что первые взрывы произошли в Калаче-на-Дону в районе 4 утра. После этого начался пожар в районе нефтебазы, черный столб дыма был виден из разных районов города.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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