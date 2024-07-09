В России резко вырос спрос на мороженое и прохладительные напитки из-за жары

Из-за жары в центре и на юге России продажи прохладительных напитков и мороженого в июне подскочили на 8,5–31,4% на фоне такого же периода прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным исследователей NielsenIQ, лидером по динамике спроса в стране в 2024 году оказался квас. В период с 27 мая по 23 июня продажи в натуральном выражении выросли на 31,4% на фоне такого же периода прошлого года. Также этим летом спрос на мороженое подскочил на четверть (на 25,1%).

В то же время в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в июне-июле этого года зафиксировали рост продаж воды на 30% год к году.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков объяснил, что в прошлом году июнь оказался прохладнее, а в этом году во многих регионах фиксируют температурные рекорды. Напитки и мороженое «крайне чувствительны к погоде», отметил он. Так, в прошлом июне продажи кваса упали на 18,7% на фоне 2022 года, напомнили в NielsenIQ.

Директор «Аква-Вайт» Алексей Воинов добавил, что рынок напитков в целом восстанавливается после антироссийских санкций. Так, в первом полугодии 2024 года компания увеличила производство минеральной воды и газировки на 20–25% на фоне 2023-го. Скачок спроса на квас эксперт связал с новой волной интереса после усталости.

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