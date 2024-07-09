В Мурманской области произошел сильный пожар на промышленном предприятии

В Мурманской области загорелось промышленное предприятие на площади 1500 квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Согласно сообщению ведомства, открытое горение уже ликвидировано. Сообщение о возгорании склада апатит-нефелинового концентрата в городе Кировске Мурманской области поступило в Главное управление МЧС России по региону поздним вечером 9 июля.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на высоте 56 метров происходило горение кровли», — сказано в сообщении.

На месте работают 46 человек и 14 единиц техники, пострадавших нет.

До этого сотрудники МЧС ликвидировали пожар в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края.

Сообщалось также о возгорании сухой растительности в бухте Инал. Сначала огонь распространился на площади 0,6 га, но затем занял более 1 га.

8 июля также стало известно, что пожарные полностью потушили возгорание сухой растительности площадью 5 тыс. кв. м рядом с железной дорогой в Астраханской области.

Ранее стало известно, что площадь лесных пожаров в одном из регионов России выросла до 18 тысяч гектаров.