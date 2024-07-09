В Ростовской области загорелась подстанция

На юго-западе Ростовской области произошел пожар на подстанции. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Загоревшаяся подстанция находится в селе Генеральском Родионово-Несветайского района.

По словам местных жителей, перед пожаром они слышали звук двигателя беспилотного летательного аппарата (БПЛА), а затем раздался взрыв. То, что пожар на подстанции сильный, видно на кадрах, снятых из проезжающего мимо автомобиля.

Губернатор Ростовской области в своем Telegram-канале сообщил, что около 02:00 мск началась массированная атака дронов. Силы ПВО подавили и уничтожили несколько воздушных целей. В результате атаки в Родионово-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции. На место выехал пожарный расчет.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что несколько беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа были ликвидированы в небе над регионом.

Ранее ВСУ атаковали беспилотником грузовик в Курской области.