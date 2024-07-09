У сына российского экс-губернатора нашли жилье за сотни миллионов рублей

Сын бывшего главы Тульской области Леонид Груздев владеет жильем в центре Москвы стоимостью 265 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сын экс-губернатора Владимира Груздева принял решение продать свою квартиру, которая находится в девятиэтажном здании «Дом со львами» на Малой Молчановке, построенном в 1914 году. Здесь когда-то жил писатель Алексей Толстой, а также гостили поэты Сергей Есенин и Марина Цветаева.

Площадь квартиры составляет 162 квадратных метра, интерьер выполнен в стиле американской классики. В ней есть спальня, кабинет, кухня-столовая, а также мастер-блок с гардеробной и отдельным санузлом. Украшением жилья служит декоративный камин с надписью «В гостях хорошо, а дома лучше».

Груздев-младший уже давно не посещал эту квартиру, так как находится в Лондоне на учебе, пишет Telegram-канал. По информации журналистов, он оформил доверенность на отца и готовит объект к продаже.

Груздев-старший сначала был депутатом Государственной думы четвертого и пятого созывов, а с 2011 года возглавлял Тульскую область. В 2016 году он ушел с поста по собственному желанию из-за семейных обстоятельств. Еще в 1993 году он основал сеть супермаркетов «Седьмой континент», которую продал своему партнеру Александру Занадворову в 2007 году.

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