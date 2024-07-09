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Стало известно, зачем папа Римский покинул Ватикан

Папа Римский покинул Ватикан, чтобы лично купить очки в магазине оптики

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Vatican Media/Reuters

Папа Римский Франциск в понедельник неожиданно покинул Ватикан, чтобы лично посетить магазин оптики и купить новые очки. Об этом сообщает итальянский телеканал Rai1.

На выходных понтифик совершил поездку в Триест (Италия), где пожаловался на слишком яркое солнце, из-за которого он не мог прочесть проповедь. В связи с этим он решил посетить своего старого знакомого, владельца магазина оптики в центре Рима. На улицу Via del Babuino папа прибыл в Fiat 500 с ватиканскими номерами в сопровождении помощника.

В магазине папа Франциск пробыл около 40 минут. Он попросил использовать для новых линз старую оправу и настоял на том, что заплатит за них сам.

После этого возле магазина столпились туристы и местные жители, которые хотели сделать селфи с понтификом. Он охотно согласился и раздал сладости детям.

До этого папа Римский объяснил, зачем Ватикану солнечные батареи.

Ранее Франциск попросил католических священников читать проповеди покороче.

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