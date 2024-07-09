Россиянам назвали отрасли с самой низкой и высокой конкуренцией

Сейчас главным трендом на рынке является высокий спрос на синих воротничков. Это связано с общим подъемом промышленного сектора в России, который начался в 2022 году. Об этом «Газете.Ru» рассказала Ирина Пак, HR-директор компании NC Logistic.

«В результате на рынке труда возник дефицит строителей, механиков, электриков, слесарей и других аналогичных специалистов. Конкуренция среди синих воротничков практически минимальная, при том что в вакансиях часто указывается зарплата выше, чем у офисных сотрудников», — объяснила эксперт.

Отдельно она рассказала о нехватке персонала в области логистики. По словам Пак, особенно растет востребованность складских специалистов, к которым относятся кладовщики, комплектовщики товаров, операторы информационной системы управления складом (WMS).

«Перечисленные сотрудники уже получают больше белых воротничков. При этом логистические компании предлагают различные дополнительные бонусы в виде страховки, премии, комфортного графика и карьерного роста. Несмотря на усилия работодателей, количество кандидатов на вакансии остается рекордно низким. Например, аптеки и производители препаратов подтверждают, что на рынке труда мало провизоров и фармацевтов. Профильный специалист устроится на работу в короткие сроки, ведь конкурс на актуальную позицию, вероятно, будет низким», — добавила Пак.

Серьезная конкуренция остается в области маркетинга и PR. С наймом этих сотрудников обычно проблем не возникает. Свободных кандидатов на рынке труда достаточно, чтобы вовремя закрывать вакансии. Престижная и популярная сфера рекламы отличается стабильным притоком молодых специалистов, из-за чего растет и конкуренция.

«Высокий конкурс традиционно характерен для управленческих позиций. Здесь ситуация осложняется тем, что обычно на такую работу людей берут по рекомендации, а не ищут на профильных сайтах с вакансиями и резюме. Управленцам важно развивать личный бренд и выстраивать связи, необходимые в будущем для карьерного роста», — рассказала специалист.

Если говорить в целом об офисной работе, то конкуренция среди кандидатов остается высокой.

«Юристы, бухгалтеры, специалисты по консалтингу или тот же административный персонал — категории, которые кадровый голод практически не затронул. В этом случае можно говорить о том, что количество соискателей значительно превалирует над количеством размещенных вакансий», — резюмировала Пак.

Ранее эксперт рассказал, кого сейчас ищут IT-компании на рынке труда.