Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белгородский губернатор сообщил о четвертом за день обстреле Шебекино

Гладков: ВСУ в четвертый раз за день обстреляли город Шебекино

close
100%
«Настоящий Гладков»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четвертый раз за день обстреляли город Шебекино, пострадавших среди мирного населения нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В 53 квартирах многоквартирного дома выбиты окна, в 3 частных домах повреждены кровли, в одном социальном объекте повреждены остекление и фасад», — заявил губернатор.

Он отметил, что повреждения также есть и на линии электропередачи. Информация о последствиях уточняется, подомовой обход продолжится в светлое время суток.

25 июня в Шебекине сгорело административное здание одного из предприятий после попадания снаряда. Здание полностью уничтожено.

До этого ракетную опасность объявили в Шебекине и Шебекинском округе Белгородской области после ударов ВСУ.

Ранее в Курской области объявили опасность атаки дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами