Белгородский губернатор сообщил о четвертом за день обстреле Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четвертый раз за день обстреляли город Шебекино, пострадавших среди мирного населения нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В 53 квартирах многоквартирного дома выбиты окна, в 3 частных домах повреждены кровли, в одном социальном объекте повреждены остекление и фасад», — заявил губернатор.

Он отметил, что повреждения также есть и на линии электропередачи. Информация о последствиях уточняется, подомовой обход продолжится в светлое время суток.

25 июня в Шебекине сгорело административное здание одного из предприятий после попадания снаряда. Здание полностью уничтожено.

До этого ракетную опасность объявили в Шебекине и Шебекинском округе Белгородской области после ударов ВСУ.

Ранее в Курской области объявили опасность атаки дронов.