Число погибших при обстреле села Никольское увеличилось до трех

Число погибших при обстреле села Никольское в Белгородской области увеличилось до трех. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы Белгородской области, водитель легкового автомобиля, находившийся в момент прилета на соседнем перекрестке, получил ранения. Его коллега повез мужчину в сторону Белгорода для оказания медицинской помощи, однако по пути в больницу пострадавший скончался.

До этого губернатор сообщал, что при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Никольское в результате прямого попадания снаряда в коммерческий объект пострадали четыре человека. Двух человек спасти не удалось.

Утром 8 июля в селе Вознесеновка Белгородской области украинский беспилотник попал в автобус, в результате пострадал водитель. У мужчины осколочные ранения живота, лица и конечностей.

Ранее в Белгородской области предотвратили атаку украинского беспилотника.