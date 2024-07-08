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Совфед обсудит закон, обязывающий депутатов согласовывать выезды за рубеж

СФ 10 июля обсудит закон, обязывающий депутатов согласовывать выезды за границу

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Совет Федерации обсудит на заседании 10 июля закон о досрочном прекращении полномочий российских сенаторов и депутатов Государственной думы за несогласованный выезд за рубеж. Соответствующий вопрос включен в повестку заседания, сообщает РИА Новости.

Проект закона подготовили сенатор Вячеслав Тимченко и депутаты Госдумы Олег Морозов, Василий Пискарев и Виктор Пинский. Изменения планируется внести в закон «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации».

«Сенатор РФ, депутат Госдумы обязаны согласовать выезд за пределы территории РФ, за исключением служебных командировок, в порядке и сроки, которые определяются советом соответствующей палаты Федерального Собрания РФ», – следует из текста закона.

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что процесс согласования поездки за границу вызовет дополнительные трудности для депутатов, однако это вынужденная мера.

Ранее в Госдуме предложили запретить депутатам владеть недвижимостью за рубежом.

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