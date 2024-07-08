Стало известно, когда Беркович и Петрийчук получат право на УДО

Осужденные на шесть лет колонии режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук получат право на условно-досрочное освобождение (УДО) в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 2-й Западный окружной военный суд.

«Срок наказания исчислять с 1 мая 2023 года. Зачесть в срок отбытия наказания время задержания и нахождения под стражей», — сказано в приговоре.

Отмечается, что преступление, за которое их осудили, относится к категории тяжких, поэтому они получат право на УДО после отбытия половины срока.

В понедельник, 8 июля, второй западный окружной военный суд в Москве приговорил режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук к реальному сроку в колонии по делу об оправдании терроризма за спектакль «Финист Ясный Сокол». Заседание суда, предшествовавшее приговору, проходило в закрытом режиме. Спектакль «Финист Ясный Сокол» рассказывает о женщинах, с которыми через соцсети связываются последователи радикального ислама. По версии СК, сюжет имел признаки пропаганды терроризма.

Ранее Вениамин Смехов высказался в суде о спектакле Беркович и Петрийчук.