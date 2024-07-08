Суд отправил под стражу обвиняемых в изнасиловании работницы «Матч ТВ» иностранцев

Суд избрал меру пресечения гражданам Узбекистана, которых подозревают в нападении на сотрудницу «Матч ТВ». Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Обоих фигурантов процесса подозревают в изнасиловании, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. В СИЗО они пробудут до 6 сентября текущего года.

По версии следствия, мужчины причастны к инциденту, который произошел 6 июля недалеко от телецентра «Останкино». В СК полагают, что трое мужчин напали на сотрудницу «Матч ТВ», после чего двое из них изнасиловали женщину, последний следил, чтобы его знакомых не заметили. Все трое были в состоянии алкогольного опьянения.

В результате всех троих задержали. Один из них пытался скрыться, но его поймали по пути в аэропорт.

До этого в Узбекистане шесть человек осудили за групповое изнасилование несовершеннолетней. По версии следствия, ее отвели в подвал, где надругались, после чего отвезли на неизвестный адрес, где удерживали несколько дней и насиловали.

Ранее в Петербурге мигрант-насильник заманивал девушек домой с помощью варенья.