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В Крыму заявили, что электромощностей полуострову хватает

Аксенов: в Крыму достаточно мощностей, энергодефицит полуострову не грозит

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В условиях аномальной жары энергосистема Крыма испытывает повышенные нагрузки, однако дефицит мощностей полуострову не грозит. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Аксенов пояснил, что аварии в электросетях связаны с увеличением нагрузок из-за повсеместного использования систем вентиляции, кондиционирования и холодильного оборудования.

По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась в Алуште и прилегающих районах, где после аварии на газопроводе сильно возросла нагрузка на электрические сети.

«Несмотря на увеличение потребления, собственных мощностей у нас достаточно, и энергодефицит Крыму не грозит», — отметил Аксенов.

Девятого июля пиковая мощность потребления в регионе составила 1194 МВт. Глава региона призвал жителей и отдыхающих воздержаться от одновременного включения мощных электроприборов и в целом экономно расходовать электроэнергию.

8 июля сообщалось, что в Ростовской области частично ограничили подачу электроэнергии на предприятия. Причиной стали повышенные нагрузки на электросети из-за жары.

Ранее сообщалось, что центр Волгограда был обесточен после технологических проблем.

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