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Ярославский депутат предложил отказаться от равноправия отцов и матерей в семьях

Ярославский депутат Бараташвили выступил за отмену равноправия отцов и матерей

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Shutterstock

Депутат Ярославской областной думы Теймураз Бараташвили выступил за закрепление в законе статуса отца как главы семьи. Соответствующую информацию он изложил в докладе о проекте «Школа счастья», представленном в муниципалитет Ярославля.

По мнению парламентария, «именно мужчины являются носителями врожденной морали и альтруизма (выработанного коллективным опытом охоты и защиты племени)».

Бараташвили полагает, что равноправие родителей ведет к ослаблению «отцовского начала в семье». На это указывают многочисленные случаи, когда мужчины безразлично относятся к детям или уходят из семьи. Чтобы отцы оставались с детьми и заботились о них, Бараташвили предлагает сделать роль отца обязанностью.

«Следует законодательно закрепить за мужчиной-отцом статус Главы семьи и возложить на него ответственность за судьбу семьи и детей вне зависимости от его волеизъявления», – поделился депутат в докладе.

Помимо этого, он предложил отменить равноправие отцов и матерей в оплате труда. У первых заработок должен быть существенно выше, так как мужчина является добытчиком. Женщины с двумя и более детьми должны иметь право работать не более четырех часов в день. При этом оплату они будут получать за полный рабочий день.

Ранее верховный суд РФ установил равноправие родителей при установлении места жительства ребенка.

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