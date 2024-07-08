Россиянин продемонстрировал нацистскую татуировку на пляже и получил 15 суток ареста

Екатеринбуржец продемонстрировал татуировку на пляже и был задержан. Об этом сообщает управление МВД по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел на центральном пляже Сочи. Местные отдыхающие обратились в полицию с жалобой на мужчину, который демонстрировал окружающим татуировку с нацистской символикой.

Сотрудники МВД оперативно прибыли на место и задержали 44-летнего екатеринбуржца. В отношении россиянина составили административный протокол по статье о демонстрации нацистской символики. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 15 суткам административного ареста.

До этого в Петербурге подобный приговор огласили гражданину Республики Беларусь. По версии правоохранителей, он сделал несколько татуировок, на которых изображена свастика и герб нацистской Германии и демонстрировал их окружающим. При этом иностранец мог скрыть рисунки, но не сделал этого.

Сам белорус вину признал. В результате его арестовали на 14 суток.

Ранее суд в Петербурге приговорил девушку к 60 часам работ из-за тату с распятием.