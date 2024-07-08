Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина симулировал опухоль мозга, чтобы избежать тюремного срока

Mirror: в Британии преступник симулировал опухоль мозга, надеясь избежать тюрьмы

close
100%
North News & Pictures Ltd

Мужчина из Англии симулировал опухоль мозга, чтобы избежать тюремного заключения, пишет Mirror. Обман британца стал достоянием общественности, и теперь он должен заплатить $120 тысяч и провести в тюрьме восемь лет.

Дэвид Мейсон был осужден вместе с подельниками за совершение преступления в Северном Йоркшире. Мужчины напали на 89-летнего пенсионера и отобрали у него деньги, которые тот нес в банк. Однако следствие по этому дело затормозилось, потому что Мейсон начал делать вид, что у него опухоль мозга.

Мужчина невнятно произносил слова, хромал и делал вид, что у него когнитивные нарушения. Однако вскоре выяснилось, что Дэвид симулирует болезнь. После этого он признан виновным в разбойном нападении и был приговорен к восьми годам тюрьмы. Следствия установило, что от рук британца пострадало 22 человека.

Ранее в США мать симулировала рак дочери ради пожертвований.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами