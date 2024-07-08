Мужчина симулировал опухоль мозга, чтобы избежать тюремного срока

Мужчина из Англии симулировал опухоль мозга, чтобы избежать тюремного заключения, пишет Mirror. Обман британца стал достоянием общественности, и теперь он должен заплатить $120 тысяч и провести в тюрьме восемь лет.

Дэвид Мейсон был осужден вместе с подельниками за совершение преступления в Северном Йоркшире. Мужчины напали на 89-летнего пенсионера и отобрали у него деньги, которые тот нес в банк. Однако следствие по этому дело затормозилось, потому что Мейсон начал делать вид, что у него опухоль мозга.

Мужчина невнятно произносил слова, хромал и делал вид, что у него когнитивные нарушения. Однако вскоре выяснилось, что Дэвид симулирует болезнь. После этого он признан виновным в разбойном нападении и был приговорен к восьми годам тюрьмы. Следствия установило, что от рук британца пострадало 22 человека.

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