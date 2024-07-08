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Пенсионера оштрафовали за оставленную на памятнике «Черный тюльпан» фамилию друга

В Астрахани наказали 69-летнего мужчину за надпись на памятнике афганцам

Жителя Астрахани, оставившего фломастером надпись на памятнике, задержали за мелкое хулиганство, сообщили в полиции региона.

Инцидент произошел в Советском районе города на территории Аллеи Воинов-интернационалистов. На записи видно, как посреди дня пожилой мужчина подходит к мемориалу «Черный тюльпан», установленному в честь бойцов, павших в ходе боевых действий в Афганистане, Чечне и других вооруженных конфликтах, чтобы оставить надпись.

Местного жителя, совершившего правонарушение, задержали. Пенсионер признался, что с помощью фломастера написал на скульптуре фамилию своего друга, чтобы сохранить о нем память. За это мужчина, не имевший злого умысла осквернить памятник, попросил прощения на камеру. В качестве наказания ему назначили штраф.

Ранее вандалы нарисовали знак Z на 83 надгробиях на берлинском кладбище.

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