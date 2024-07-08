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Опрос: большинство россиян готовы пройти собеседование с ИИ при трудоустройстве

В России почти 90% граждан готовы пройти собеседование с роботом

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Shutterstock

87% россиян готовы пройти собеседование с искусственным интеллектом (ИИ) при трудоустройстве. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитическим центром Университета «Синергия». В исследовании приняли участие 5 тысяч граждан со всех регионов страны.

Выяснилось, что 46% респондентов одобряют использование ИИ в процессе приема кандидатов на работу, 32% относятся к подобным нововведения нейтрально, а 22% — отрицательно.

25% россиян отметили, что робот может быстро установить соответствие кандидата должности, на которую он претендует. 17% опрошенных считают, что контакты с ИИ вызовут меньше волнения, чем общение с рекрутером.

Заместитель генерального директора по работе с персоналом компании «Юнигрин Энерджи» Ирина Петрова до этого рассказала, как пройти собеседование в компанию мечты. По ее словам, соискатель должен хорошо изучить организацию, чтобы показать рекрутеру свою заинтересованность в работе. Поэтому нужно заранее почитать официальный сайт, полистать соцсети компании, ознакомиться с ее миссией и текущими проектами, посмотреть отзывы сотрудников.

Ранее эксперт раскрыла беспроигрышный дресс-код для собеседования.

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