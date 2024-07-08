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В Госдуме заявили, что родителей нужно штрафовать за электронные сигареты школьников

Депутат Куринный поддержал штрафы для родителей за курение детей

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Shutterstock

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с «Газетой.Ru» поддержал проект закона о штрафах для родителей за курение детей. По его мнению, в первую очередь наказывать нужно за курение в школах.

«Я поддерживаю введение штрафов при курении несовершеннолетних в образовательных учреждениях (школах). Любого курения, в том числе электронных сигарет. Я сам вносил подобный законопроект. Разницы в ограничениях для классических сигарет, систем нагревания и испарения нет», — сказал Куринный.

Законопроект о штрафах для родителей за курение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет был подготовлен главой комитета Госдумы по молодежной политике Артемом Метелевым. Ранее он пояснял, что проект предлагает «в связи с тотальным курением вейпов в школах и массовыми жалобами учителей и здоровых детей» новую меру ответственности».

Сейчас есть штраф для родителей за распитие детьми алкоголя и употребление наркотиков (статья 20.22 КоАП). Авторы законопроекта предлагают распространить действие статьи на случаи курения и повысить штраф за курение в неположенных местах, включая вейпы, от трех до пяти тысяч (сейчас от 500 до тысячи рублей); а за курение на детской площадке — от пяти до семи тысяч (сейчас от двух до трех тысяч рублей).

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с документом, законопроект уже поддержали в министерстве здравоохранения и Роспотребнадзоре.

Отмечается также, что в кабмине напомнили о находящемся в Госдуме на рассмотрении схожем проекте об увеличении размера штрафов по статье 14.53 КоАП, внесенный депутатами от ЛДПР, который был поддержан правительством РФ при условии его доработки с учетом замечаний.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к запрету курения на балконах.

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