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В России хотят расширить перечень кандидатов на должность судьи

В Госдуму внесли проект о расширении перечня кандидатов на должность судьи

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В Госдуму внесли законопроект, который расширяет перечень кандидатов на должность судьи. Об этом свидетельствует база данных нижней палаты парламента.

Документ предполагает внесение изменений в закон «О статусе судей в Российской Федерации».

Сейчас судьей может стать гражданин с высшим юридическим образованием по специальности «Юриспруденция» или высшим образованием по направлению подготовки «Юриспруденция» степени «магистр» при наличии диплома бакалавра по этому направлению.

Авторы документа предлагают внести в перечень граждан, имеющих высшее образование по группе специальностей, направлений подготовки «юриспруденция» и квалификацию «юрист». В пояснительной записке к законопроекту говорится, что таким образом, судьей сможет быть любое лицо с высшим юридическим образованием, за исключением судебного эксперта.

Проект закона также устанавливает право имеющего ученую степень доктора юридических наук лица претендовать на занятие этой должности.

До этого в Госдуме предложили разгрузить судей благодаря ИИ.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.

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