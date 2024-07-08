Девятиклассница не смогла сдать ГИА по трем предметам и сбежала из дома в Тверской области

В Тверской области искали девятиклассницу, которая ушла из дома после того, как не смогла сдать ГИА. Об этом сообщает Life Shot.

По данным Telegram-канала, 17-летняя девушка поссорилась с родителями, когда выяснилось, что экзамены по обществознанию, географии и русскому языку ей предстоит еще раз сдавать осенью. До этого она уже оставалась на второй год из-за плохой успеваемости. Школьница не выдержала воспитательных бесед и решила сбежать из дома в деревне Лазарево. Она собрала некоторые вещи, но никаких документов с собой не взяла.

Сначала родители пытались сами связаться с дочерью, однако в итоге обратились в полицию. Тогда же выяснилось, что свой поступок девушка объяснила в записке, ее обнаружили во время обыска. Школьница писала, что теперь будет жить самостоятельно, потому что устала от бесконечных упреков родителей в свой адрес.

Правоохранители нашли беглянку только спустя сутки, все это время она провела на улице. Сейчас с семьей работают сотрудники ПДН.

Ранее в Приморье школьница сбежала из дома из-за разбитой вазы.