Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Девятиклассница не смогла сдать ГИА по трем предметам и сбежала из дома в Тверской области

Shot: школьница сбежала из дома в Тверской области из-за проваленных экзаменов

close
100%
Depositphotos

В Тверской области искали девятиклассницу, которая ушла из дома после того, как не смогла сдать ГИА. Об этом сообщает Life Shot.

По данным Telegram-канала, 17-летняя девушка поссорилась с родителями, когда выяснилось, что экзамены по обществознанию, географии и русскому языку ей предстоит еще раз сдавать осенью. До этого она уже оставалась на второй год из-за плохой успеваемости. Школьница не выдержала воспитательных бесед и решила сбежать из дома в деревне Лазарево. Она собрала некоторые вещи, но никаких документов с собой не взяла.

Сначала родители пытались сами связаться с дочерью, однако в итоге обратились в полицию. Тогда же выяснилось, что свой поступок девушка объяснила в записке, ее обнаружили во время обыска. Школьница писала, что теперь будет жить самостоятельно, потому что устала от бесконечных упреков родителей в свой адрес.

Правоохранители нашли беглянку только спустя сутки, все это время она провела на улице. Сейчас с семьей работают сотрудники ПДН.

Ранее в Приморье школьница сбежала из дома из-за разбитой вазы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами