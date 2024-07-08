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Пьяный россиянин понадкусывал бананы в супермаркете и отказался платить

В Улан-Удэ мужчину оштрафовали за порчу бананов в супермаркете

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Житель Улан-Удэ испортил полтора десятка бананов в супермаркете и теперь заплатит штраф, сообщили в управлении Росгвардии по Бурятии.

Сотрудники магазина в Октябрьском районе города нажали на кнопку тревожной сигнализации и сообщили прибывшим росгвардейцам, что один из покупателей портит продукты и отказывается за них платить.

Оказалось, что пьяный мужчина брал бананы с прилавка, съедал каждый до половины и принимался за следующий. Он остановился, надкусив 15 фруктов, но платить за обед отказался. Объяснить причину своего поведения россиянин не смог, так как был сильно пьян. Его задержали и доставили в отдел полиции.

Теперь 41-летнему ранее судимому мужчине предстоит оплатить административный штраф за умышленное уничтожение чужого имущества и возместить стоимость испорченных фруктов.

Ранее в Пермском крае женщина разгромила магазин и понадкусывала торты.

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