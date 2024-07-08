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В Подмосковье пройдет полумарафон

Полумарафон «Сергиевым путем» пройдет в Подмосковье

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Shutterstock

Полумарафон «Сергиевым путем» пройдет в Сергиевом Посаде 13 июля, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участники полумарафона смогут принять участие в забегах на 3,5, 10 и 21 км.

Также любой желающий сможет пробежать дистанцию в 3 км без ограничений и хронометража.

Маршрут полумарафона составлен так, чтобы участники пробежали через достопримечательности города.

Кроме того, для юных участников от 4 до 11 лет приготовили забеги на 300 и 600 метров.

Полумарафон начнется на Красногорской площади.

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