Белых вернулся в Киров ради апелляции по уголовному делу

Недавно освободившийся из заключения экс-губернатор Кировской области Никита Белых пришел на заседание суда, где рассматривается апелляция по делу о его злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело рассматривает Кировский областной суд, находящийся в Кирове. Белых приехал на заседание в сопровождении двух адвокатов, давать комментарии для прессы отказался.

Заседание изначально было назначено на 28 июня, но было перенесено из-за заболевшего гособвинителя. Сам Белых после выхода на свободу уточнял, что пока проживает в другом городе, согласно прописке, но не уточнял, в каком именно.

Областной суд рассматривает апелляцию на приговор от 26 декабря 2023 года. Октябрьский районный суд (первая инстанция) тогда признал Белых виновным по ст.285 УК РФ (злоупотребление полномочиями), приговорил к 2,5 года лишения свободы и сразу же освободил от отбывания наказания в связи с истечением срока давности.

В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил экс-губернатора к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также назначил ему штраф в 48,2 млн руб. по обвинению в получении взяток от предпринимателей. Вину Белых не признал.

Экс-глава региона наказание отбыл, 21 июня он вышел на свободу. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-губернатор Белых рассказал о планах после выхода из колонии.