Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белых вернулся в Киров ради апелляции по уголовному делу

РИА: экс-губернатор Белых приехал на суд по делу о злоупотреблении полномочиями

Недавно освободившийся из заключения экс-губернатор Кировской области Никита Белых пришел на заседание суда, где рассматривается апелляция по делу о его злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело рассматривает Кировский областной суд, находящийся в Кирове. Белых приехал на заседание в сопровождении двух адвокатов, давать комментарии для прессы отказался.

Заседание изначально было назначено на 28 июня, но было перенесено из-за заболевшего гособвинителя. Сам Белых после выхода на свободу уточнял, что пока проживает в другом городе, согласно прописке, но не уточнял, в каком именно.

Областной суд рассматривает апелляцию на приговор от 26 декабря 2023 года. Октябрьский районный суд (первая инстанция) тогда признал Белых виновным по ст.285 УК РФ (злоупотребление полномочиями), приговорил к 2,5 года лишения свободы и сразу же освободил от отбывания наказания в связи с истечением срока давности.

В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил экс-губернатора к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также назначил ему штраф в 48,2 млн руб. по обвинению в получении взяток от предпринимателей. Вину Белых не признал.

Экс-глава региона наказание отбыл, 21 июня он вышел на свободу. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-губернатор Белых рассказал о планах после выхода из колонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами