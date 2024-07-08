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В России хотят ввести штрафы за ношение пляжной одежды в городе

Депутат Милонов: за появление в городе в пляжном виде нужно наказывать

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В жаркую погоду люди иногда появляются в городе в полуголом виде, нарушая нормы общественного порядка. Ношение пляжной одежды в городе является неуважением к жителям, поэтому за это следует строже наказывать штрафами, считает зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Госдумы Виталий Милонов.

«Это неуважение к людям, это совершеннейшее несоблюдение тех приличий и культурных норм, которые действуют у нас в стране применительно к мегаполису», — подчеркнул депутат в беседе с 360.ru.

Сегодня в России формально не считается нарушением ношение одежды, которая не обнажает интимные места. Это дает слишком много свободы, из-за чего встречаются нарушения, считает парламентарий. По его мнению, изменить поведение неприлично одевающихся людей можно только введением строго дресс-кода и штрафами. Их предлагается взимать с мужчин за появление в городе без верхней части одежды или в плавках, и с женщин в купальниках.

Милонов подчеркнул, что нахождение на улице без одежды не только нарушает нормы приличия, но и никак не облегчает самочувствие при жаре.

До этого в Москве суд решил судьбу двух мужчин, которые загорали на детской площадке в одних трусах. На них составили административные протоколы о мелком хулиганстве. Обоим назначили наказание в виде лишения свободы в изоляторе временного содержания: одного закрыли на 10 суток, второго – на 15.

Ранее мужчину задержали после прогулки по станции московского метро в обнаженном виде.

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