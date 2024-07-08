Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские спасатели попали под обстрел ВСУ во время тушения пожара в ЛНР

Спасатели МЧС РФ попали под обстрел ВСУ во время тушения пожара в Кременной

Спасатели МЧС России попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время тушения пожара в Кременной в Луганской народной республике. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону в Telegram-канале.

Утром 8 июля глава Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков сообщил, что ВСУ в течение часа дважды обстреляли Кременную, пострадали два мирных жителя. По его словам, удар был нанесен по центру города. Повреждения получили жилые дома.

По данным МЧС РФ, в результате атаки украинских войск произошло возгорание крыши нежилого дома. На место пожара оперативно выехали силы и средства 76-й пожарно-спасательной части. Во время тушения огня спасатели попали под повторный обстрел. В результате чего пострадала автоцистерна. Личный состав не пострадал.

После повторного обстрела со стороны ВСУ спасатели продолжили тушение пожара, добавили в МЧС.

Ранее командир ВСУ получил 20 лет за обстрел дома в Мариуполе.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами