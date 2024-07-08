Российские спасатели попали под обстрел ВСУ во время тушения пожара в ЛНР

Спасатели МЧС России попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время тушения пожара в Кременной в Луганской народной республике. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону в Telegram-канале.

Утром 8 июля глава Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков сообщил, что ВСУ в течение часа дважды обстреляли Кременную, пострадали два мирных жителя. По его словам, удар был нанесен по центру города. Повреждения получили жилые дома.

По данным МЧС РФ, в результате атаки украинских войск произошло возгорание крыши нежилого дома. На место пожара оперативно выехали силы и средства 76-й пожарно-спасательной части. Во время тушения огня спасатели попали под повторный обстрел. В результате чего пострадала автоцистерна. Личный состав не пострадал.

После повторного обстрела со стороны ВСУ спасатели продолжили тушение пожара, добавили в МЧС.

Ранее командир ВСУ получил 20 лет за обстрел дома в Мариуполе.