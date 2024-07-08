Пожилую пациентку из Калужской области доставляли к скорой помощи в ковше трактора

Пожилую пациентку доставляли к скорой помощи в ковше трактора из-за бездорожья в Калужской области, говорится в сообществе «Козельск Live» во «ВКонтакте».

На днях жительнице деревни Холопово стало плохо. 93-летняя женщина жаловалась на давление, и ее родные вызвали скорую помощь. Однако машина не смогла подъехать к дому пенсионерки.

В итоге женщину посадили прямо в ковш трактора, чтобы довезти до медиков.

«Такая ситуация уже не первый раз происходит в этой деревне, только администрация района никак не реагирует на проблему отсутствия дороги в этом населенном пункте», — сообщают местные жители.

Аналогичный случай до этого произошел в Чувашии, там мужчину из-за сломанного моста везли до машины «скорой» на садовой тачке.

Ранее российские врачи добирались к пациентке на лошади из-за не расчищенной от снега дороги.