Биологи предупредили москвичей о появлении новых существ в водоемах из-за жары

Из-за аномально жаркой погоды в водоемах Москвы и области могут появиться медузы, предупредила замдиректора центра океанографии и морской биологии «Москвариум» Ирина Мейнцер. В целом пресноводные медузы не опасны, однако у некоторых людей может проявиться аллергия на их яд, сообщила она в беседе с 360.ru.

Полипы начинают превращаться в медуз, если верхние слои водоемов, где они обитают, прогреваются до температуры от +26 до +33 градусов, отметила биолог. По ее словам, появление этих существ в московских водоемах существенно экосистему не изменит.

«На текущий момент мы не говорим о таком росте количества медуз в московских водоемах, который мог бы потребовать специфических мер регуляции», — подчеркнула Мейнцер.

В целом изменение климата с учетом антропогенного воздействия на природу в перспективе приведет к тому, что в России и других странах увеличится количество медуз в водоемах.

При ожоге медузы биолог посоветовала оперативно убрать стрекательные клетки, поскоблив пораженный участок кожи. При появлении аллергии нужно обратиться к врачу.

Напомним, в этом году в районе Анапы в море наблюдается настоящее «нашествие» медуз — около берега скопились тысячи этих существ. По данным Гидрометцентра, это связано со сложными погодными условиями и особенностями ветрового режима.

Ранее россиян предупредили об опасности контакта с медузами для здоровья.