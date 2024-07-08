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Крупная колонна ВСУ попала под удар российских ракет

ТАСС: армия России нанесла удар по крупной колонне ВСУ в Сумской области

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Evgeniy Maloletka/AP

Армия России атаковала крупную колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером 7 июля в Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По словам собеседника агентства, колонна двигалась к украинским войскам, чтобы усилить группировку ВСУ на этом направлении.

«Сообщается о десятках... раненых нацистов», — сказал он.

8 июля пресс-служба оперативного командования «Север» сообщила о повреждении объекта критической инфраструктуры в селе Стецковка Сумской области. Какой именно объект был поврежден, не уточняется.

В ночь на 6 июля город Сумы оказался обесточен после серии взрывов. В населенном пункте также было прекращено водоснабжение из-за того, что объекты водоканала остались без электричества.

До этого Вооруженные силы РФ нанесли удар по авиаремонтному заводу в городе Конотоп в Сумской области, где был расположен цех по производству беспилотников и центр по их запуску, а также поразили предприятие «Сумыхимпром» в украинском городе Сумы, где изготавливаются кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня.

Ранее Киев подвергся атаке гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

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