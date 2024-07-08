Троим мигрантам предъявили обвинение в изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» в Москве

В Москве правоохранители официально подтвердили задержание троих иностранцев по подозрению в изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» на севере города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Следственного управления СК РФ.

«По подозрению в совершении преступления задержаны трое граждан Республики Узбекистан», — рассказали в ведомстве.

Один из подозреваемых пытался скрыться, но его задержали, когда тот ехал в аэропорт.

Фигурантам уголовного дела по статье «Изнасилование, совершенное группой лиц» УК РФ предъявлено обвинение, следствие будет ходатайствовать об избрании для них меры пресечения в виде заключения под стражу, подчеркнули в ведомстве.

Инцидент произошел ночью 6 июля недалеко от телецентра «Останкино», когда женщина возвращалась с работы. Трое мужчин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напали на потерпевшую. Двое из них изнасиловали незнакомку, пока третий следил, чтобы его приятелей не обнаружили.

Ранее россиянка отбилась от насильника и помогла его задержать.