«Чемпионат» подвел итоги премии «Лучший молодой футболист РПЛ»

Нападающий футбольного клуба «Динамо» стал победителем премии «Чемпионата» на звание лучшего молодого игрока РПЛ сезона 2023/2024, сообщается на сайте «Чемпионат».

По итогам голосования тренеров и капитанов команд Тюкавин набрал 164 балла. Также в тройку вошел полузащитник «Локомотива» Никита Салтыков (41 балл) и полузащитник ЦСКА Аббос Файзуллаев (39 баллов).

В премии принимают участие футболисты клубов РПЛ до 21 года включительно.

Голосование среди тренеров и капитанов команд РПЛ проводится по окончании сезона.