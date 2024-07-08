Старшеклассники сломали ребра 13-летнему мальчику и стали фигурантами уголовного дела

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух подростков, подозреваемых в жестком избиении мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.

Инцидент произошел вечером 6 июня в Красносельском районе. После него к правоохранителям обратилась 50-летняя мать потерпевшего. Женщина рассказала, что у дома 7 по улице Котина ее 13-летнего сына избили два старшеклассника.

После этого мальчика госпитализировали в больницу. По данным издания «78.ru», врачи диагностировали ему перелом грудины и ребер, ушибы головы и ссадины.

Правоохранители по горячим следам задержали подозреваемых: ими оказались два 15-летних школьника. Нарушители были опрошены, после чего их передали родителям под обязательство о явке. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Ранее СК РФ возбудил дело об избиении мужчины подростками в Волгоградской области.