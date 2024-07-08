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Boeing признала вину по делу о крушении двух самолетов

Reuters: Boeing признала вину в мошенничестве по делу о крушении двух самолетов

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Francois Mori/AP

Американская корпорация Boeing согласилась признать вину в преступном мошенничестве по делу о крушении двух самолетов 737 Max в 2018-2019 годах. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на чиновника из министерства юстиции США.

Планировалось, что Boeing пойдет на сделку со следствием, в рамках которого выплатит штраф на сумму $243,6 млн, а также обязуется потратить $455 млн на улучшение безопасности своих авиалайнеров.

По данным агентства, после признания вины компания может столкнуться с проблемами при получении выгодных контрактов от государства.

Позже СМИ написали, что Boeing все-таки заключил сделку с минюстом США.

1 июля министерство выдвинуло против Boeing уголовные обвинения из-за того, что корпорация нарушила договоренность, связанную с крушениями самолетов этой марки в 2018-2019 годах. Речь идет о нарушении соглашения от 2021 года, которое защищало компанию от уголовного преследования при условии пересмотра практик и предоставления регулярной отчетности.

Ранее в сотнях самолетов Boeing обнаружили способную привести к взрыву неисправность.

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