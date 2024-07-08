В МАК заявили, что вдвое уменьшили число незавершенных расследований авиапроисшествий

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) смог в два раза уменьшить количество находящихся в работе расследований авиапроисшествий. Об этом в интервью ТАСС заявил глава МАК Олег Сторчевой.

По его словам, в 2023 году удалось сократить сроки расследований авиационных происшествий. В сравнении с предыдущими годами число незавершенных расследований сократилось вдвое.

Такие показатели, отметил Сторчевой, были достигнуты за счет оптимизации в прошлом году подразделений МАК. Сейчас в комитете происшествия с воздушными судами расследуют 25 человек. К этой работе также привлекаются пилоты, инженеры, специалисты управления воздушного движения, метеорологи, врачи, психологи.

Председатель МАК подчеркнул, что имеет место дефицит специалистов, так как они являются «штучным товаром». Сторчевой подчеркнул, что их труд в настоящее время не оплачивается должным образом.

Сейчас МАК одновременно проводит расследование двух десятков авиационных происшествий.

До этого Сторчевой заявил, что Иран намерен присоединиться к Соглашению о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства.

Ранее МАК подготовил итоговый отчет по катастрофе Superjet 100 в Шереметьево.