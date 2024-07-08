В МАК указали на плохое техническое состояние частных воздушных судов

Председатель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Олег Сторчевой выразил беспокойство из-за недостаточного контроля со стороны владельцев частных воздушных судов за их техническим состоянием в России. В беседе с ТАСС он отметил, что пилоты этих воздушных судов могут иметь недостаточный уровень подготовки и проявлять самонадеянность.

«При выполнении полетов авиацией общего назначения происходящие события в большинстве случаев являются следствием ослабленного контроля со стороны частных владельцев за техническим состоянием воздушного судна, недостаточной подготовкой экипажей, а порой и самонадеянностью частных пилотов, не готовых принять правильные решения в сложных и нестандартных ситуациях», — уточнил представитель МАК. По его словам, эти подходы необходимо изменить.

В девяти странах постсоветского пространства, являющихся участниками Соглашения о гражданской авиации и использовании воздушного пространства, количество происшествий остается минимальным с 2006 года. За первые пять месяцев 2024 года было зафиксировано 26 инцидентов.

При анализе безопасности полетов, особенно при изучении тенденций, МАК оперирует не абсолютными данными, а относительными — то есть показателями на 1 миллион вылетов.

Из-за небольшого количества полетов это означает недостаточную статистическую базу, для анализа тенденций необходимо рассматривать более продолжительный период, например, пять лет, пояснил Сторчевой.

По данным МАК, с начала текущего года в России произошло 13 ЧП с воздушными судами, жертвами которых стали шесть человек.

Так, 10 июня легкомоторный самолет упал в Яшкульском районе Калмыкии.

Вечером 8 июня главное управление МЧС по Московской области сообщало, что легкомоторный самолет Piper совершил аварийную посадку на шоссе в районе Лыткарино. Сообщение об аварийной посадке самолета на Тураевское шоссе поступило около 18:00 (мск). Позднее стало известно, что одной из причин аварийной посадки самолета Piper в Московской области стала неисправность двигателя.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.