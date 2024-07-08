Птенцы стрижей сбрасываются с крыш многоэтажек из-за 50-градусной жары

Из-за 50-градусной жары, которая установилась в Благовещенске, птенцы стрижей сами сбрасываются с крыш многоэтажек. Об этом рассказал Telegram-канал Amur Mash.

Палящее солнце без облаков накаляет чердаки, где расположены гнезда стрижей. В итоге там становится душно и жарко, как в духовке.

Чтобы немного вдохнуть свежего воздуха, птенцы вылазят из гнезд и вываливаются на улицу. Они остаются живы, так как кости в такой возрасте у них очень гибкие.

Большинство птенцов находят и отдают в местный реабилитационный центр «Гамаюн». Сейчас в нем на реабилитации находятся 30 пернатых.

Как пишет канал со ссылкой на орнитологов, популяция стрижей сокращается. Всему виной реконструкция зданий и опыление растений химикатами. Орнитологами призвали быть внимательными к гнездам и помогать птицам, попавшим в беду.

Стрижи распространены по всей России, исключая Крайний Север. Во многих местах — это лесные птицы (например, в Забайкалье), но поселяются также в горах. Однако стрижи повсюду предпочитают города или поселки, где есть каменные здания и высокие постройки (церкви, силосные башни, многоэтажки), говорится на сайте naturall.ru.

Ранее на Гавайях выпустили в природу миллионы комаров ради спасения редких птиц.