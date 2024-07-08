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Тигра – пожирателя собак отловили в Приморье

В Приморье отловили тигра, истреблявшего собак в селе

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Илья Наймушин/РИА Новости

В Приморье отловили дикого тигра, который выходил в населенный пункт, чтобы пожирателя собак отловили в Приморье. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Хищник стал в ночами приходить село Беневское Лазовского района, чтобы охотиться. Это началось еще в марте этого года.

Как говорится в сообщении, изначально тигра привлек скотомогильник.

Но позже он перешел на домашних животных и съел десятки псов. За ночь лесной зверь мог утащить аж трех сторожевых.

Только 8 июля охотоведы его выследили. Они его усыпили и отвезли на ветосмотр в реабилитационный центр «Тигр».

30 июня люди увидели тигра у дороги в Приморье и спровоцировали его нападение. Встреча людей на машине с тигром произошла вдали от населенных пунктов. Хищник охранял свою добычу, а проезжавшие мимо автомобилисты стали бросаться в него чем-то, многократно возвращаясь к месту, где находилась дикая кошка.

Краснокнижный амурский тигр относится к популяции подвида тигра Panthera tigris tigris, населяющей Дальний Восток России и Северо-Восточный Китай, также существует информация о небольшой популяции в Северной Корее. Животное занесено в Красную книгу Российской Федерации.

Ранее в Приморье суд отправил под домашний арест браконьера, отрезавшего лапы амурскому тигру.

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