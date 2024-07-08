Названы риски родителей, которые не выделяют детям доли в квартире

При продаже квартиры, которая изначально приобреталась с использованием материнского капитала, могут возникнуть сложности. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат, партнер коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» Виктория Дергунова напомнила, что до 2020 года гарантом исполнения этой обязанности родителями выступало выданное ими письменное нотариальное обязательство.

Но сегодня необходимость выдачи этого документа отменили, так как обязанность выделять доли детям указана в законе.

К рискам эксперт также отнесла ситуации с разделом имущества супругов в суде при разводе. В этом случае доли могут быть выделены на основании судебного акта.

1 июля россиянам напомнили, в какое жилье нельзя вложить маткапитал. При этом купить земельный участок с помощью маткапитала по закону можно только в случае, если земля покупается вместе с домом.

Ранее выяснилось, что каждый второй россиянин собирается купить квартиру до 2034 года.