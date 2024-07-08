Названо неожиданно преимущество мейн-кунов перед другими кошками

Переливание крови — серьезная проблема в ветеринарии мелких животных, в особенности у кошек. У кошек много групп крови, и многие вопросы по группам крови еще мало изучены. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

«В плане развития осложнений у кошек выделяют три группы крови: А — 91% популяции кошек, B — 6%, АВ — 1%. Врачи выяснили, что у всех мейн-кунов группа А, которая подойдет для большинства кошек. Также у мейн-кунов более крупная по сравнению с другими кошками масса тела, что позволяет взять больше крови без ущерба животному. Есть еще другие крупные кошки: рэгдоллы и персидские кошки. Они носители крови AB, которая не подходит большинству кошек. Однако эту кровь можно использовать как свежезамороженную плазму крови», — объяснил он.

По словам эксперта, мейн-куны не имеют злокачественных групп крови, которые дают осложнения.

«Есть такой момент, что однократно можно перелить несовместимую кровь, однако после этого могут возникнуть тяжелые последствия. Однократно кошке можно перелить собачью кровь, это ксенотрансфузия, это без последствий. Если повторно перелить собачью кровь, это может привести к летальному исходу. Проблема в том, что владельцы забывают о том, что кошке переливали собачью кровь, поэтому могут быть серьезные осложнения. С этой точки зрения нежелательно проводить ксенотрансфузию», — подчеркнул специалист.

Для донорства нужно проверять животных на наличие инфекционных, паразитарных, хронических заболеваний (анемия, хроническая болезнь почек, иммунодефицитные состояния, сердечная недостаточность, рак и т.д.). Донором может быть только здоровое животное, резюмировал Руденко.

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