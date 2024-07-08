Почти у каждой десятой россиянки нет времени на себя в течение дня

У большинства женщин день начинается до 7 утра, при этом каждой пятой женщине все равно не хватает времени просто наедине с собой. Это показало исследование Ozon, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным опроса, почти у каждой десятой (8%) женщины нет времени для себя в течение дня, а 13% респондентов находят лишь 30 свободных минут. Около часа может посвятить себе каждая пятая (19%) опрошенная, в то время как 60% женщин имеют возможность потратить на свои личные дела от 2 до 3 часов в день.

Так, каждой пятой (19%) женщине не хватает времени, проведенного наедине с собой. Другие 20% респондентов хотели бы иметь больше свободного времени на путешествия. Также женщины отмечают, что при наличии времени они бы уделяли больше внимания чтению, спорту, уходу за собой, общению с друзьями, а также добавили бы в распорядок дня занятия хобби и обучение.

При этом 26% участниц опроса хотели бы увеличить качественное времяпрепровождение с семьей и чаще соблюдать семейные традиции. Среди них женщины выделяют совместные путешествия, встречи праздников в кругу семьи, а также общий досуг на выходных.

Почти каждая вторая (46%) женщина хотела бы изменить свой распорядок дня. При этом 15% респондентов отмечают, что не имеют возможности делегировать обязанности, чтобы разгрузить свой график. Если бы была возможность, в первую очередь они бы сократили время на домашнюю рутину — уборку и готовку.

У большинства женщин день начинается до 7 часов утра — так ответило 38% участниц опроса. Каждая третья (31%) женщина просыпается в период от 7 до 8 часов, почти каждая пятая (16%) — в 8-9 часов утра. И лишь 15% женщин начинают свой день позже 9 часов. При этом 41% респондентов просыпаются раньше других своих членов семьи.

Почти половине (48%) женщин требуется около часа перед началом рабочего дня, чтобы собраться и сделать домашние дела. Каждая третья (26%) опрошенная просыпается за 2 часа до работы, чтобы все успеть. Среди основных дел каждой второй женщины в утреннее время — приготовление завтрака для всей семьи, сборы детей, уход за собой и подготовка к рабочему дню. Согласно опросу, более 50% женщин занимаются приготовлением всех приемов пищи в семье.

Что касается распорядка дня в выходные, то 65% женщин преимущественно заняты уборкой и домашними делами. Среди других приоритетных занятий отмечают также время с детьми или со второй половинкой. Время на свои дела в выходные — хобби, тренировки, культурный досуг, встречи с друзьями — находят около 30% опрошенных.

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