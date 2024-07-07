Несколько человек пострадали из-за грозы в Ленобласти

В пресс-службе Комитета правопорядка и безопасности Ленобласти заявили, что из-за сильной грозы и ливня, обрушившихся на регион вечером в воскресенье, 7 июля, пострадали как минимум три человека. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что в городе Сланцы на улице Чкалова сильным ветром снесло крышу дома и придавило человека. На улице Луговая на автомобиль упало дерево, внутри машины оказалось зажато два человека.

Помощь пострадавшим оказали сотрудники Леноблпожспаса, которые передали их специалистам скорой медицинской помощи. Информация о получивших травмы из-за непогоды в регионе уточняется.

До этого стало известно, что аэропорт «Пулково» перестал отправлять самолеты из-за сильного бокового ветра, ливня и грозы. На запасной аэродром ушел один рейс.

Накануне авиакомпания «Аэрофлот» стабилизировала расписание для рейсов из аэропорта Шереметьево.

По информации «Аэрофлота», за 6 июля из 263 запланированных рейсов время вылета было изменено для 172. Из них 167 рейсов отправлено, пять рейсов готовятся к вылету.

Ранее упавшее дерево придавило мужчину во время урагана в Подмосковье.