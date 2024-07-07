В Крыму полностью ликвидировали лесной пожар спустя почти сутки

Лесной пожар после возгорания газораспределителя ликвидировали около Алушты. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар тушили почти сутки. По данным ведомства, площадь возгорания составила 4 172 квадратных метра. Для ликвидации пожара в Крыму организовали два боевых участка.

На месте работали 90 специалистов и 26 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

Сообщение о возгорании поступило в 21:42 в субботу, 6 июля. Сначала загорелся газораспределительный узел. Как заявили в ведомстве, к месту вызова выехали сотрудники МЧС России, газовой службы, Алуштинского лесоохотничего хозяйства.

До этого взрыв произошел на газопроводе в районе Сторожевки Саратовской области. Позже губернатор этого региона Роман Бусаргин сообщил, что в связи с аномальной жарой случилась разгерметизация, в результате чего произошло возгорание.

Ранее на турбазе в Краснодарском крае произошел взрыв, за этим последовал пожар.