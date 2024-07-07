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Иран может присоединиться к соглашению о гражданской авиации

МАК: Иран планирует присоединиться к соглашению о гражданской авиации

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Shutterstock

Председатель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Олег Сторчевой заявил, что Иран  намерен присоединиться к  Соглашению о гражданской авиации и  об  использовании воздушного пространства. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что комитет имеет соглашения в различных областях гражданской авиации с 78 государствами и 19 организациями. По его мнению, деятельность МАК в регионе и мире привлекла внимание соседних государств, которые выразили намерение присоединиться к соглашению.

Одним из них является Иран, добавил Сторчевой.

До этого сообщалось, что кабинет министров РФ и правительство Танзании заключили соглашение о воздушном сообщении. Церемония подписания документа состоялась 19 июня в здании российского министерства транспорта.

Москва и Додома договорились о сотрудничестве при обеспечении безопасности полетов между двумя государствами, а также о взаимодействии в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Кроме того, стороны обязались взаимно применять национальное законодательство в отношении перевозчиков друг друга.

Ранее в Минтрансе РФ анонсировали запуск прямых авиарейсов в четыре страны мира, включая Танзанию.

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