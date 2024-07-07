Депутат от Блока коммунистов и социалистов Молдавии Богдан Цырдя заявил, что население Молдавии стремительно сокращается. Его слова приводит РИА Новости.

«В стране демографическая катастрофа... В этом году родились только 24 тысячи детей... Всего четыре года назад, в 2020-м, рождаемость составила почти 30 тысяч детей», — рассказал он.

Он отметил, что власти проигнорировали инициативы оппозиции по развитию социального сектора поддержки молодежи и пожилых людей.

До этого глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что народ Молдавии восстанет, если власти под руководством президента Майи Санду примут решение об объединении с Румынией. Также Гуцул заявила, что Гагаузия обратится за помощью к Российской Федерации в случае, если руководство Молдавии решит объединиться с Румынией. Экс-спикер парламента Молдавии, глава либеральной партии Михай Гимпу заявил, что декларация о независимости Молдавии на самом деле была создана для объединения государства с Румынией.

Ранее глава Гагаузии оценила будущее отношений Молдавии и России.