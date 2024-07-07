В сосновом лесу Волгоградской области произошел пожар

В главном управлении МЧС Российской Федерации по Волгоградской области заявили, что возгорание хвойной подстилки в сосновом лесу тушат в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что возгорание произошло в Ставропольском районе. Там подчеркнули, что угрозы населенному пункту нет.

В публикации отмечается, что произошло повторное возгорание, ночью пожарные уже тушили ландшафтный пожар в этом же месте, который был ликвидирован в 8:00 в воскресенье.

До этого сотрудники экстренных служб ликвидировали горение лесной подстилки в районе села Виноградное в Республике Крым.

Вечером 6 июля около села Виноградное, расположенного недалеко от крымского города Алушта, загорелся газораспределительный узел. Сразу после этого на место происшествия выехали представители МЧС РФ, газовой службы и Алуштинского лесоохотничьего хозяйства.

Как рассказал советник главы региона Олег Крючков, возгорание началось из-за аварии. При этом руководитель администрации Алушты Галина Огнева подчеркнула, что в связи с пожаром специалистам пришлось приостановить газоснабжение для около 1,7 тыс. жителей пригорода.

Ранее на скоростной трассе в Санкт-Петербурге после столкновения загорелись две фуры с топливом.