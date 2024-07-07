В Севастополе рассказали, сколько раненных при ударе ВСУ остаются в больницах

Шесть человек, раненных в результате ракетной атаки украинских войск на Севастополь, продолжают получать лечение в больницах города. Об этом в своем Telegram-канале написал глава населенного пункта Михаил Развожаев.

«На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются шесть пациентов, все дети выписаны домой», — сообщил он.

Губернатор добавил, что после удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на лечение в Москву были направлены 22 пострадавших. В их числе 12 взрослых и 10 несовершеннолетних.

К текущему моменту столичные врачи выписали 11 человек. При этом состояние 10 пациентов, которые все еще находятся в медицинских учреждениях, оценивается как средней степени тяжести. Еще один пострадавший находится в состоянии легкой степени тяжести.

Украинские бойцы днем 23 июня выпустили в сторону Севастополя пять американских ракет ATACMS, оснащенных кассетными боевыми частями. В министерстве обороны РФ рассказали, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре снаряда. Оставшаяся ракета взорвалась в воздухе, из-за чего ранения различной степени тяжести получили 153 человека.

Ранее в министерстве обороны США рассказали об отношении к атакам на Крым с применением американского оружия.